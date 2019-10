Seydina Issa Thiaw Laye s’est engagé il y’a quelques mois avec Kups FC pour deux ans. En provenance de Ilves, le milieu de terrain sénégalais signe un nouveau contrat avec un autre club finlandais.

Kups a fini 3e lors de la défunte saison a remporté le championnat cette saison. Le club de Seydina Issa Thiaw Laye a battu le FC Inter Turku lors de la finale de la Veikkausliiga sur un score de 2-0. Kups FC a enregistré son sixième titre.

Après ce sacre, le milieu de terrain sénégalais a exprimé au micro de wiwsport.com son sentiment de satisfaction. « Un sentiment de satisfaction. Je suis très content vu que c’est mon premier trophée en D1 . On a été une équipe très soudée. A un moment donné on a joué 2 phases de qualification de leuropa league ca nous a un petit peu fatigué. Donc On pouvait se classer mieux dans le tableau plus tôt. N’empêche on a une belle fin de saison avec ce titre de champion de Finlande ».

Par rapport à sa saison, il avance: « J’ai manqué quelques matchs en début de saison due à une blessure pendant le stage de préparation mais j’ai travaillé dur et puis je suis revenu avec le groupe ».

