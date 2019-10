En conférence de presse ce vendredi, Julien Stéphan a été invité à réagir sur le cas Mbaye Niang. L’entraîneur rennais a démenti le fait que son protégé ait joué avec des infiltrations dans le genou, comme le prétendait pourtant le sélectionneur du Sénégal.

L’attaquant des Lions Mbaye Niang avait manqué la dernière rencontre amicale de l’équipe nationale du Sénégal face au Brésil. Et selon la version officielle de la tanière, cette absence était due à une blessure. Mais cette blessure de l’attaquant rennais avait fait surgir des rumeurs avant que le sélectionneur Aliou Cissé ne se prononça sur le sujet. « Mbaye Niang est blessé. Il joue sous infiltration depuis trois semaines. Mais on a tenu à respecter la réglementation de la FIFA qui demande que chaque joueur qui se blesse vienne faire constater sa blessure. Il s’est blessé la veille, il est venu faire constater qu’il était blessé. Nos médecins sont des médecins compétents et professionnels qui ont effectivement constaté que Mbaye s’est blessé. J’ai donc jugé que ce n’était pas nécessaire de faire voyager un joueur pendant plus de 12 heures alors qu’il ne jouera pas », avait affirmé Aliou Cissé il y a dix jours.

Julien Stéphan dément Aliou Cissé en conférence de presse : « Il n’a eu aucune infiltration »

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Monaco, Stéphan a été interpellé sur le cas de Mbaye Niang. D’après sa réponse, on comprend mieux pourquoi la supposée blessure de Mbaye avait suscité autant de bruit autour de la Tanière. « Totalement faux! Il n’a eu aucune infiltration, je vous le certifie« , a ainsi lancé Stéphan, en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant un déplacement à Monaco (dimanche, 17h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

Qui dit alors la vérité alors sur le cas de Mbaye Niang? Des rumeurs d’incident interne en sélection et de blessure diplomatique avaient surgi à la veille de la rencontre amicale entre le Sénégal et le Brésil, et cette sortie du technicien breton ne va pas clore ce débat aujourd’hui.

