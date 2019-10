En perspective du match retour opposant la Guinée à l’équipe nationale du Sénégal prévu le 20 octobre 2019 à Conakry pour le compte du deuxième et dernier tour des éliminatoires du CHAN , Cameroun 2020, l’équipe nationale locale est en regroupement depuis ce lundi au Centre de Développement Technique Jules F.B. Bocandé à Toubab Dialao.

Ainsi le sélectionneur national Serigne Saliou Dia a convoqué 21 joueurs pour un stage de six jours. Dans ce groupe on y les joueurs champion d’Afrique de l’Ufoa à l’exception de Moustapha Name (Pau Fc France) et Keni Paulin ( Chateauroux) tous les deux inaptes à participer dans cette compétition réservée uniquement aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux.

Pour rappel, à aller, les hommes de Serigne Saliou Dia se sont imposés au stade Lat Dior de Thiès sur le score 1-0. En cas de victoire ou un match nul devant le Syli national, les Lions valideront ainsi leur ticket pour le prochain Chan, Cameroun 2020, après 3 ans d’absence.

Pape Seydou Ndiaye (GF) Elhadji Madické kane (Jaraaf) Djibril Thialaw Diop (GF) Moussa Ndiaye (excellence foot) Ousseynou Niang(DSC) Assane Mbodji(Jaraaf) Khadim Diaw(GF) Elhadji Mountarou Baldé (Teungueth fc) Ibrahima Dramé (DSC) Dominique Mendy (GF) Babacar DIOP (As Douanes) Mame Limamoulaye Gueye (GF) Abdoulaye Ba (Jaraaf) Babacar Seck (Us Gorée) Djibril Gueye (As Douane)Stade de Mbour) Cheikh Lo Ndoye (Jaraaf) Pape Mamadou Sow ( Youssoupha Badji (Casa Sport) Pape Abdoulaye Dieng (DSC) Mamadou Lamine Danfa (Casa Sport) Albert Joseph Bougazelli

wiwsport.com