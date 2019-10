Ce dimanche, le Sénégal, vainqueur du Mali (2-0) dans le dernier carré, affronte les Black stars dans le bouquet final du tournoi des nations de l’UFOA 2019. Battus lors de la finale de 2013 par le Ghana, les Lions veulent prendre leur revanche devant leur public et s’attendent à une rencontre disputée face au champion en titre.

Jour d’apothéose du tournoi des nations de l’UFOA 2019. Deux ans après son sacre à Cape Coast devant le Nigeria, le Ghana est de nouveau en finale après avoir dominé la Côte d’Ivoire 3-1 en demi-finale. En face, il y a le Sénégal, la seule équipe à avoir dominé tous ses adversaires dans le temps réglementaire jusque-là. Et qui dispute sa troisième finale dans cette compétition, une belle occasion pour Serigne Saliou Dia et ses poulains de briser la série noire des finales perdues.

En 2013, le Sénégal avait perdu sa deuxième finale dans ce tournoi face aux Black stars, sur leurs terres. Ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès, les Lions vont aborder cette rencontre plus revanchards que jamais. Champion en titre, le Ghana va défendre sa couronne face aux hommes de Serigne Saliou Dia dans les heures qui suivent, plus précisément à 18h.

On annonce Ahmad, président de la CAF, Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA sans oublier Antonio Souaré et Djibrilla Hamidou respectivement président des zones A et B UFOA dans les travées du stade Lat Dior de Thiès. L’arbitre gambien, Omar Sallah, sera aux commandes pour officier cette finale de la Coupe WAFU 2019.

