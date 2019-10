La finale de consolation du tournoi de l’union des fédérations ouest-africaines (UFOA) s’est disputée ce samedi à Thiès entre la Guinée et le Cap Vert. Au terme d’une rencontre très passionnante, c’est le Syli local qui s’adjuge du trophée au bout du suspense.

La deuxième édition du tournoi UFOA se poursuit à Thiès une ville située à quelques kilomètres de la capitale sénégalaise. À la veille de la grande finale de la compétition entre le Sénégal et le Ghana, les amoureux du cuir rond avaient les yeux rivés sur la finale de consolation qui opposait l’équipe guinéenne à celle du Cap Vert.

Après un score nul (0-0) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, c’est finalement aux tirs au but que la Guinée va venir à bout de son adversaire. Le Syli réussit donc plus de tirs que son adversaire et s’impose (4-2).

La Guinée va se consoler avec cette finale en attendant le match retour des éliminatoires du CHAN 2020 face au Sénégal le 18 octobre prochain à Conakry. Un match décisif pour les poulains de Lappé Bangoura qui s’étaient inclinés (1-0) au pays de la Teranga.

Kale News