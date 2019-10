Plateau a vécu un exercice douloureux, lors de la saison 2018-2019. Avec 3 petites victoires et 7 défaites, l’écurie de Nagib sougou s’est complètement loupée. Dur apprentissage pour cette escouade qui n’a vu le jour qu’en 2011.

L’apprentissage continue. Créée en novembre 2011, l’écurie plateau fait partie des escouades les plus jeunes de l’arène. A forte connotation jeune, le groupe dirigé par Nagib Sougou et ses amis regorgent de jeunes talents qui ont la plupart fait leurs baptêmes de feu la saison passée. Et cela ne s’est pas bien passé pour la plupart d’entre eux.

