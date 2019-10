L’attaquant des « Reds » de Liverpool attend de pied ferme la bande à Neymar Jr dans le cadre de ce match amical Brésil – Sénégal (10 octobre à Singapour.) Arrivé hier, avec le reste de la délégation Sénégalaise à Singapour, Mané qui a accordé quelques minutes à la presse locale qui a fait le déplacement là-bas, estime que cette sera un bon match test pour eux. Il est également revenu sur ses récentes performances avec Liverpool ainsi que son absence du onze type de l’UEFA. 14 heures de vol, ça doit être épuisant pour vous ?

« Cest vrai que c’est long. Mais il faut faire avec, on n’a pas le choix, c’est notre job. Comme je le dis toujours, on a ce plaisir de venir rejoindre l’équipe nationale. Donc on fait abstraction de ces aléas… »

Un match de prestige contre le Brésil. Ce sont ce genre de matches que vous aimez disputer ?

« C’est un bon match test pour nous. Puisque nous sommes en progression, ce match contre le Brésil nous permettra de situer notre niveau de jeu. C’est l’une des meilleures équipes au monde. On sera prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Personnellement j’essaie de bosser sur tous les plans et essayer de hisser le drapeau national au plus haut à travers le monde. »

50 buts en 100 matches de Premier League, êtes-vous conscient de la légende que vous êtes en train d’écrire à Anfield ?

« Ce n’est pas mal, je sais que je peux faire mieux. Je suis content de ce je viens de réaliser, je suis fier d’avoir marqué 50 buts avec Liverpool. Je ne vais pas m’arrêter en si bon chemin, je vais continuer à bosser pour marquer plus de buts en club comme en sélection. » Cela vous fait quoi de ne pas voir votre nom dans le onze type de l’UEFA ?

« Je vois tout le monde en parler, mais je n’en fais pas une obsession. Le plus important pour moi c’est d’être performant en club et en sélection. Je reconnais que c’est bien pour un joueur de qualité d’avoir des trophées individuels, sinon ce n’est pas une obsession pour moi, je le répète. »

source: stades