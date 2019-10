La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de faire rejouer le match Zamalek-Génération Foot comptant pour le dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions le jeudi 24 octobre prochain au Caire (Egypte), a appris l’APS.

‘’Suite à la réunion de la Commission Interclubs et celle des Licences de la CAF, ce mardi, il a été décidé de faire rejouer le match de Champions league entre le Zamalek et Génétion Foot’’, informe le site de la CAF.

Et pour faciliter la tenue de la rencontre, le Zamalek doit confirmer le lieu de la rencontre au plus tard le 12 octobre et la CAF prendra en charge le transport et les frais d’hébergement du champion du Sénégal, indique la même source.

La prise en charge des officiels de la rencontre seront également à la charge de la CAF.

L’équipe perdante de la rencontre sera reversée au dernier tour des éliminatoires de la Coupe de la CAF avec match aller le 30 octobre et le retour le 5 novembre, ajoute le même document.

Se fondant sur le règlement de la compétition qui prévoit un délai de deux semaines pour la reprogrammation d’un match de deuxième tour éliminatoire de la Ligue des champions, l’équipe de Génération Foot déjà présente au Caire avait refusé de se déplacer à Alexandrie comme l’a voulu le Zamalek.

Le club prétextant une situation d’insécurité dans la capitale égyptienne, avait demandé à Génération Foot de se rendre à l’Axendrie et de faire reporter le match d’un jour.

Ce que l’équipe visiteuse a refusé de faire préférant revenir au Sénégal.

Lors de la manche aller, Génération Foot avait gagné 2-1 à Thiès.

APS