Le milieu de terrain sénégalais voulait, après son but, dédier un message de réconfort à Cavani. Il n’y est pas parvenu, submergé par l’émotion de son premier but avec le PSG et très vite encerclé par ses coéquipiers.

Interrogé en fin de rencontre, Idrissa Gana Gueye a étalé toute sa joie avant de révéler ce qu’il réservait à Cavani. « Ça fait du bien de pouvoir marquer, j’attendais ce moment-là depuis quelques matches et ce n’était pas loin, et aujourd’hui j’ai réussi. Je ne savais pas comment le célébrer après, pourtant j’y avais pensé avant le match et je me disais que si je marquais j’allais le dédicacer à Edinson Cavani en faisant sa célébration. Mais finalement j’ai perdu mes moyens, et je ne savais pas quoi faire, du coup je suis resté sur place », a confié avec le sourire Idrissa Gueye, rapporte Afriquesports.

Face à la bande à Sada Thioub, Gueye n’a jamais perdu ses moyens. Sur tous les bons coups, il a réussi à marquer et à faire jouer ses partenaires avec notamment 95% de réussites dans ses 144 ballons touchés. Idrissa Gana Gieye avec le PSG cette saison, c’est 8 victoires en 8 matchs, 1 but marqué et 0 but encaissé. Un pur régal.

🎥 Idrissa Gana Gueye 😂 « Je voulais dédicacer mon but à Edinson Cavani en faisant sa célébration. Mais finalement… »#wiwsport pic.twitter.com/WbjINa5Uot — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 6, 2019

