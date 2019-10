Lors de la victoire face à Angers, le PSG a montré que Neymar était accompagné d’un gros collectif. Et bien évidemment, le symbole de cette réussite naissante est un certain Idrissa Gueye. De quoi recevoir l’hommage de la star brésilienne en personne.

Le Sénégalais s’impose déjà comme un taulier à Paris, et un taulier qui marque puisque c’est lui qui a inscrit le troisième but des siens. A chaque fois qu’il est présent dans le onze de Thomas Tuchel, le PSG se rassure et mieux encore, fait carton plein : 8 matchs, 8 victoires, un but marqué et aucun encaissé.

Par l’intermédiaire de son compte Instagram, le numéro 10 parisien a posté une vidéo d’une étreinte avec son partenaire avec le qualificatif de « crack ». Au vu des performance de Gana Gueye cette saison, on ne peut que valider. Et s’il n’a pas été totalement étincelant, Neymar a encore gonflé son compteur buts en trouvant l’ouverture à la 90e minute.

Senenews