Pour répondre aux propositions d’Alioune Sarr qui plaide pour des combats entre lutteurs d’un même quartier, d’une même ethnie… Le roi des arènes répond :

«Il y’a des choses que l’on ne peut pas imaginer. Papa Sow et moi habitons presque le même quartier. Je jure que je ne l’aurais jamais affronté si ce n’était dans un CLAF. Chacun voulait se tracer une voie et faire du chemin. Quelqu’un comme Gora Sock a été d’abord à rock Energie avant d’aller à Door Dooraat. Nous n’avons pas attendu d’atteindre un certain niveau pour nous mettre ensemble. C’est trop serré et compliqué», rétorque le Roc des Parcelles Assainies dans les colonnes de Sunulamb.

