Buteur lors de la victoire du PSG face à Angers, Idrissa Gana Gueye est très encensé sur Twitter ces derniers jours suite à ses performances époustouflantes qui s’en ressentent aussi sur les résultats du club parisien.

En grande forme en ce début de saison, Idrissa Gana Gueye, arrivé cet été contre un chèque de 32 M€ en provenance d’Everton, a une nouvelle fois trouvé de sa superbe lors de la neuvième journée de ​Ligue 1. Hier au Parc, l’international sénégalais s’est mis en évidence à la 59e minute de jeu grâce à un pressing très haut qui lui a permis de signer sa toute première réalisation sous la tunique parisienne.

Chef d’orchestre de son équipe depuis ses débuts, le milieu sénégalais met tout le monde d’accord et est impliqué presque sur toutes les actions offensives du PSG. Auteur d’une prestation époustouflante contre le Real Madrid à l’occasion de la 1ère journée de Ligue des champions (3-0), l’international sénégalais est devenu indispensable dans l’effectif de Thomas Tuchel. Et sa réussite porte le PSG.

Lorsque le milieu de terrain sénégalais est présent, le club Qatari déroule et ne perd pas. Sur 8 matches disputés avec les Rouge et Bleu, il compte 8 victoires, 0 but encaissé et 1 but marqué en 723 minutes de jeu. Grosse performance. Et le réseau social Twitter n’a pas manqué de le souligner !

