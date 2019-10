Dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a livré un récital face à l’Angers SCO (4-0), notamment grâce à des buts de ses recrues : Icardi, Sarabia et Guèye. Au micro de Canal+, Idrissa Guèye est revenu sur la belle prestation parisienne au Parc des Princes.

“La meilleure prestation de la saison ? C’était une prestation aboutie. On a bien défendu et attaqué. On avait à cœur de bien finir cette série de matches, de bien gagner et de bien jouer. On était chez nous et il fallait s’imposer contre le deuxième. C’était un match important à gagner. On est exigeants avec nous-même. On veut donner le maximum, satisfaire les supporters et nous faire plaisir. Invaincu avec le PSG depuis son arrivée ? C’est le travail de toute l’équipe, il y a aussi les défenseurs qui font du bon boulot. On a un super gardien et les attaquants aussi. Je suis content d’être dans cette équipe.”

L’international sénégalais s’est également exprimé sur son premier but marqué avec le club de la capitale, dans des propos accordés au site officiel du club. “Ça fait du bien de pouvoir marquer, j’attendais ce moment-là depuis quelques matches. Je ne savais pas comment le célébrer, pourtant j’y avais pensé avant le match. Je voulais rendre hommage à Edi (Edinson Cavani) en imitant sa célébration, mais finalement j’ai perdu mes moyens et je suis resté sur place (rires). Je suis là pour aider l’équipe et me concentrer sur les tâches défensives, mais si je peux aider devant c’est bien aussi. C’était important de gagner et prendre les 3 points. On a réussi à bien attaquer le match, à combiner et à marquer tôt. Tout le monde est content avec ce 4-0. »

