Suite à la frayeur de mercredi passé en Ligue des Champions où Liverpool s’est fait peur, Sadio Mané pense que son équipe devrait plus costaud et à 100% avant le choc face à Leicester qui est redoutable actuellement en championnat.

Très décisif à l’image des autres membres du trio de Liverpool, Sadio Mané suivrait de près pourtant les performances de Jamie Vardy. Plus loin, l’attaquant des Lions pense que s’ils ne peuvent pas se permettre d’être moins performants qu’à 100%, sinon l’attaquant anglais trouvera le chemin des filets.

« Je pense que si nous voulons gagner, nous devons mieux jouer car nous connaissons Leicester. Cette saison, ils sont très forts et forment une très bonne équipe », a-t-il déclaré. « Nous allons certainement en tirer des leçons (le match de Salzbourg) et être prêts pour samedi, ce qui sera un match énorme pour nous. C’est une leçon pour nous d’être sur nos gardes lors du prochain match. Je pense qu’ils ont très bien commencé la saison et qu’ils forment une très bonne équipe. Si nous voulons les battre, nous devons être prêts à 100%. »

« Vardy marque toujours, alors nous devons nous assurer que ce match ne va pas marquer et nous essayons de prendre toutes nos chances – ce sera la clé », a ajouté Mane. Ce n’est que pour la deuxième fois depuis sa défaite face au Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions de l’édition 2018 que Liverpool a concédé plus de deux buts.

County Press