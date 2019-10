Le FC Sochaux s’est offert ce vendredi une éclatante victoire face au Clermont Foot (4-0) à l’occasion de la 10e journée de Domino’s Ligue 2. Un succès qui permet aux Doubistes de rejoindre le podium et d’occuper la deuxième place. Un scénario anecdotique selon Omar Daf.

Les Jaunes et bleus ont surclassé ce vendredi le Clermont Foot (4-0) lors de la dixième journée de Ligue 2. Omar Daf, entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, s’est exprimé à l’issue du match :

“C’est une victoire méritée et l’équipe ne cesse de progresser. Il faut garder notre humilité car Clermont a eu des temps forts, mais nous avons fait le dos rond et Maxence Prévot fait l’arrêt décisif. Nous avons l’ambition de toujours faire mieux. On savait que Clermont allait nous gêner mais nous avons bien répondu. Les joueurs ont été fantastiques. Gagner des matches est dur, notre solidité nous permet d’exister et d’avancer. Le classement, c’est bien car ça montre qu’on est dans le vrai, mais il est anecdotique, il fallait stabiliser cette équipe et vite atteindre le maintien. On travaille pour vivre des moments comme ça et donner de l’émotion aux amoureux du club, il faut qu’ils continuent à venir nous encourager et que Bonal soit un lieu compliqué pour nos adversaires. J’encourage les joueurs à ne rien lâcher, à garder leur humilité et conserver un équilibre. Ce qu’on fait est bien et il faut savourer, mais nous devrons continuer à batailler. La trêve, il y aura beaucoup de travail même s’il faut savoir un peu lâcher aux joueurs. Quand nous reprendrons l’entraînement ? c’est en discussion…“.

Wiwsport.com