La réalisation de Luis Suarez face à Linter Milan vient d’être choisi pour être le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. Le but de Sadio Mané contre Salzburg n’a pas pesé lourd face à la demi volée de l’Uruguayen.

Sadio Mané était en concurrence avec, Luis Suarez, Hakim Ziyech et Kimmich pour le but de la semaine en Ligue des Champions. Mais le sénégalais attendra encore pour pouvoir remporter ce prix. Son joli but qui a montré le chemin de la victoire à Liverpool contre son ancien club Salzbourg (4-3), n’a pu détrôner le magnifique demi volée de Luis Suarez contre Inter.

Auteur d’une bonne performance face à son ancien club, Sadio Mané a largement contribué à la victoire de Liverpool. L’attaquant sénégalais a donné l’avantage aux siens dès la 9è min sur un joli but qui était d’ailleurs nominé parmi les 4 plus beaux buts de cette soirée.

⚽️ 𝘎𝘰𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘞𝘦𝘦𝘬💫

𝘛𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴… 🥇 Suárez

🥈 Ziyech

🥉 Kimmich

4⃣ Mané What would your order be? 🤔#UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/JioP9JYZFY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2019

wiwsport.com