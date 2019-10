Le buteur sénégalais, Abdoulaye Sané, qui réalise des débuts tonitruants à Sochaux, vient de remporter la distinction de meilleur joueur du mois de septembre chez les Doubistes.

Abdoulaye Sané a reçu le prix du meilleur joueur sochalien du mois de septembre. L’attaquant sénégalais semble enfin confirmer toutes les attentes placées en lui. Après des débuts mitigés à Sochaux, qu’il a rejoint en juin 2018, le sénégalais réalise un très bon début de saison à l’image de son équipe. L’avant-centre de 26 ans a été élu « Joueur du mois » de septembre après avoir inscrit trois buts en trois matchs (pour un match nul et deux victoires du FCSM). Abdoulaye Sané a obtenu plus de 54% des suffrages et devance Jérémy Livolant (10%), Younes Kaabouni (9%), Christopher Rocchia (6%) et Ousseynou Thioune (5%).

Le Sochaux-Montbéliard pointe à la deuxième place du classement, à seulement cinq points de Lorient, leader. Le numéro 27 sochalien recevra son trophée avant le prochain match à domicile, contre le Clermont Foot le vendredi 4 octobre.

Le parcours !

Le natif de Diouloulou a débuté à l’AS Douanes en première division sénégalaise, avant de rejoindre la réserve du Stade Rennais en 2011. Il marque 14 buts, lui permettant alors d’intégrer l’équipe première du club breton. Abdoulaye Sané joue un total 15 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2012/2013, avant d’être prêté au Stade Lavallois suite au départ de Frédéric Antonetti. Il évolue de nouveau avec la réserve de Rennes lors de la saison qui suit, marquant 15 buts. En fin de contrat, l’international sénégalais (7 sélections) rejoint le Red Star en 2016. Cette saison, le joueur de 25 ans, grand par la taille (1,84m) avait inscrit 13 buts en championnat avec le club audonien, avec qui il est devenu champion de National 1 avant de parapher un bail de 2 ans avec le FC Sochaux en juin 2018.

