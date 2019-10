A Liverpool, le groupe vit très bien. Cette cohésion se voit très souvent sur le terrain et en dehors. Preuve que les joueurs sont très proches, Sadio Mané a annoncé avoir reçu un cadeau de la part de Wijnaldum.

En effet, via son compte Instagram, l’attaquant sénégalais a montré un iPhone 11 que lui a payé le milieu de terrain néerlandais, a constaté Afriquesports. Content, Sadio Mané a décidé de faire une vidéo pour remercier Wijnaldum. Dans la vidéo postée, on aperçoit également le portier espagnol, Adrian, tout souriant. Pour rappel, Mané a été l’auteur du premier but des Reds hier, lors de la victoire difficilement acquise devant le Red Bull Salzbourg (4-3).

Wiwsport.com