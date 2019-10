Le pivot turc des Celtics est impressionné par les qualités techniques de son jeune coéquipier. Comme Vincent Poirier, Enes Kanter découvre Tacko Fall et ses 2m30, et le Turc est, comme beaucoup, agréablement surpris par le niveau du géant sénégalais.

Vu à son avantage lors de la Summer League, l’ancien pivot de Central Florida n’est pas un phénomène de foire, et ses kilos, ses centimètres mais aussi sa technique sont gênantes pour ses adversaires. « Peu de gens le savent mais il peut shooter en se retournant. Je l’ai appelé le « Dirk sénégalais » raconte Enes Kanter. « Il a un fadeaway sur une jambe. Il peut vraiment les mettre. C’est un bon tir ».

Les Celtics possèdent encore une place dans leur effectif pour la saison régulière alors que, pour l’instant, Tacko Fall ne dispose que d’une invitation pour le training camp, et son avenir se dessine plutôt en G-League, avec les Maine Red Claws, la franchise affiliée aux Celtics.

En attendant, il continue de bosser et de progresser au contact des pros, et Enes Kanter y trouve aussi son compte.« Je n’ai pas l’habitude de jouer contre un gars de 2m30. C’est difficile. Mais je progresse et lui aussi. Il apprend, il prend du plaisir et il est incroyable ».

Enes Kanter likes Tacko Fall’s one-legged fade-away. Says he’s calling him the Senegalese Dirk. pic.twitter.com/xqhkBKLM88 — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) October 2, 2019

Source: Basketusa