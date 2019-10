La saison 2019-2020 du championnat local de Rugby démarre ce dimanche 6 octobre. Dans un communiqué qui nous est parvenu, la fédération informe l’organisation de plusieurs nouvelles compétitions.

La formule ne change pas. Le championnat sera composé de 14 équipes réparties en deux poules de niveau A et B. A l’issue des 4 journées que va durer ce championnat, les 8 meilleures équipes vont se qualifier en finale. Pour cette saison, le championnat masculin de Rugby à 7 sera appelé GOOR7’s . Il démarre ce dimanche 6 octobre au terrain Arsenal de Yoff.

En plus de cette compétition, la commission d(organisation des compétitions nationales va poursuivre les activités du JIGGEN7’s (championnat national à 7 féminin) et le TOP Sénégal (championnat national de rugby à XV seniors). S’y ajoutent le championnat U19 hommes, le championnat régional et les tournois des écoles de Rugby qui seront au rendez vous de cette nouvelle saison.

