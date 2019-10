Le Stade Rennais poursuit son parcours en Ligue Europa à Rome, face à la Lazio pour la phase de poules d’Europa League. Passé par le Milan AC, Mbaye Niang, l’attaquant sénégalais de la formation bretonne est bien titulaire pour son retour en Italie.

Après sa belle saison lors de la campagne précédente, le Stade Rennais a des difficultés à confirmer ces dernière semaines. Les Bretons ont également déçu lors de la première journée d’Europa League en concédant le nul à domicile face au Celtic Glasgow. Ce match sur le terrain de la Lazio Rome, est donc l’occasion pour Mbaye Niang et ses coéquipiers de se donner un nouvel élan, mais aussi et surtout de rester dans la course à la qualification pour les 8e de finale de cette C3. Et pour cette rencontre, Julien Stéphan garde évidemment confiance en son gardien de but sénégalais, Edouard Mendy.

Les compositions des deux équipes !

