Liverpool mène 1-0 et prend les directives à Anfield contre le Red Bull Salzbourg dans cette deuxième journée de la Ligue des champions. Mané, qui a ouvert le score sur une magnifique combinaison avec Firmino, vient de marquer contre son ancien club et sa première réalisation de la saison en C1.

Dès l’entame de ce match (8′), Sadio Mané lance l’offensive à 40 mètres du but. Il joue un joli une-deux avec Firmino sur le bord de la surface avant de glisser la balle sous les gans de Stankovic. Si décisif et si propre. L’attaquant sénégalais vient de lancer sa saison en Champions League avec ce premier but dans cette nouvelle campagne.

