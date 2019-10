Dans un entretien accordé au Parisien, Lucas Digne (défenseur gauche de 26 ans), ancien joueur du PSG et ancien coéquipier d’Idrissa Gueye à Everton, a expliqué que le nouveau milieu parisien était un joueur à la fois bourré de talent mais aussi irréprochable.

« C’était un de nos joueurs clés, celui qui donnait de l’équilibre à l’équipe. Il assurait la base défensive tout en étant capable de lancer les attaques lorsqu’il le fallait. Son profil est complètement différent de la plupart des milieux par sa capacité à récupérer tout en anticipant sur énormément de ballons. Il me fait penser en cela à N’Golo Kanté. Ses qualités sont rares.

Digne « il a un super mental. »

« Il n’a jamais changé. En dehors des terrains, c’est un mec en or comme il y en a peu dans le foot. Et il a un super mental. Je me souviens d’un match contre Manchester City l’année dernière juste après son transfert avorté à Paris. Il était déçu mais il a mis ses problèmes de côté et a sorti une prestation extraordinaire. Comme d’habitude. »

Ayant joué aux côtés de Gana Gueye la saison dernière sous le maillot d’Everton, Lucas Digne est très bien placé pour parler du milieu sénégalais. Le milieu de 30 ans, un peu méconnu du grand public avant son arrivée au Paris Saint-Germain a dû en surprendre plus d’un après son match d’extraterrestre contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le défenseur français voit juste en le comparant à N’Golo Kanté.

Le nouveau numéro 27 du PSG est un véritable guerrier sur le terrain, il harcèle constamment le porteur de balle de l’équipe adverse. En plus de ses qualités défensives, Gueye est aussi très à l’aise balle aux pieds et n’hésite pas à se projeter vers l’avant. Si en plus de cela, il est exemplaire en dehors des terrains, avec une bonne mentalité, c’est une très bonne pioche pour Paris. Ce n’est que le début de saison, mais pour l’instant, le Sénégalais apparaît comme le milieu que recherchait tant le club de la capitale depuis quelques années.