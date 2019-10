A l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions, Sadio Mané et Liverpool battent, non sans difficulté, le Red Bull Salzbourg (4-3). Une superbe action de Mané a accouché l’ouverture du score des Reds dès la 9e minute.

Match complètement fou entre Liverpool et Salzbourg. Les Reds, à domicile, avaient débuté sur les chapeaux de roues et menaient 3-0 au bout de 36 minutes. Le premier arrivait après neuf minutes de jeu, lorsque Sadio Mané mettait son bleu de chauffe, reprenait la balle et la conduisait jusqu’à la cage autrichienne. Il éliminait plusieurs adversaires en chemin, et quand il arrivait près de la surface de Stankovic, voyait Firmino. Un une-deux avec le Brésilien pour se mettre dans de parfaites conditions pour scorer sa première réalisation de la saison en C1.

Mais les Autrichiens ne se sont pas laissés abattre et ont réduit la marque, grâce à Hwang, avant la mi-temps (39e) et sont même revenus au score par l’intermédiaire de Minamino (56e) et Haland (60e). Finalement, au forceps, Salah a délivré les vainqueurs de la dernière édition (69e).

Les hommes de Jurgen Klopp honorent leur première victoire cette saison en Ligue des champions et sont 3mes du Groupe E, juste derrière leur adversaire du soir.

