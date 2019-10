Sorti victorieux lors de la première journée de la Ligue des Champions de Liverpool (2-0) à San Paolo en Italie, Naples se déplace ce mercredi sur la pelouse de Genk, champion de Belgique en titre.

En 2014, Kalidou Koulibaly rejoignait le SSC Naples, en provenance de Genk qu’il rencontre ce mercredi en marge de la deuxième journée de la Ligue des Champions de cette édition. Champion de Belgique, les Belges devront batailler dur pour piéger la bande de leur ancien défenseur central, Koulibaly.

« Revenir ici était excitant, dans cet environnement, j’ai grandi, mais demain je veux gagner », a lâché le défenseur sénégalais présent hier en conférence. Titulaire ce soir encore une fois dans la charnière centrale napolitaine, KK affiche une abnégation sans faille même face à son ancienne formation. « Demain, nous entrerons dans le climat des matches et donnerons le maximum. Cette course est importante pour nous car elle peut nous donner l’impulsion nécessaire pour accélérer après le succès contre Liverpool. Justement parce que je connais l’environnement, je vous dis que ce sera un défi difficile à relever et que nous devrons en donner 200 pour 100 si nous voulons obtenir un résultat positif ».

La rencontre est prévue ce soir à 16H55 GMT, sur la pelouse de Genk. Lors de la 1ère journée, les Belges s’étaient lourdement inclinés face aux Autrichiens du Red Bull Salzbourg (6-2) et tenteront de se relancer face aux Italiens de Carlo Ancellotti ce mercredi.

wiwsport.com