Ancien sentinelle du Paris Saint-Germain, Thiago Motta s’est exprimé pour Canal+ sur le milieu de terrain qui crée la sensation au PSG en ce début de saison, le Sénégalais, Idrissa Gana Guèye. L’ancien international italien a loué les qualités de Gana qu’il considère de très bon joueur.

« Mon successeur ? Non, pas comme mon successeur. Je pense c’est un très bon joueur. Il faut juste qu’il arrive à être lui-même et après qu’il apporte ce soutien à Marco pour lui donner un peu plus de liberté, » a d’abord expliqué Thiago Motta pour Canal+

« Tout pour très bien jouer avec le PSG »

« C’est plutôt un joueur de récupération, mais après il a une bonne passe aussi. Il se positionne bien sur le terrain, il est intelligent aussi à ce niveau. Je pense qu’il a tout pour très bien jouer avec le PSG. Bien sur que c’est un très bon joueur, » a également ajouté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Depuis son arrivée cet été, Idrissa Gana Guèye a joué 6 matchs toutes compétitions confondues et une passe décisive. Ses apparitions sont auréolées de belles prestations qui font de lui un élément essentiel dans le dispositif parisien.

