Le FC Bruges de Krépin Diatta a frôlé l’exploit ce mardi en passant à quelques minutes de la victoire sur le terrain du Real Madrid dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de la Champions League. Les Blauw en Zwart ont ramené un point de leur déplacement espagnol (2-2).

Le FC Bruges a une nouvelle fois aligné son joyau sénégalais, Krépin Diatta. Par contre Mbaye Diagne, sur le banc tout au long du match n’a finalement pas foulé la pelouse du Bernabéu.

Les Brugeois ont inscrit les deux premiers buts grâce à Emmanuel Dennis en première période (9′ et 39′). Le Real a réduit l’écart par Sergio Ramos après la mi-temps (55′). Bruges a terminé le match à 10, Ruud Vormer a été exclu à la 84ème minute pour une deuxième carte jaune. Dans la foulée, Casemiro a égalisé de la tête, obtenant un point pour les Madrilènes.

Madrid miraculé et Bruges un peu lésé. Si Bruges prend un bon point et reste devant leur adversaire du soir au classement, il peut en vouloir à l’arbitrage pour certaines décisions. Quelle prestation de Krépin Diatta au Bernabéu. Le Real a tremblé. Le Real était proche de céder. Mais les deux équipes se quittent bons-amis.

FT: So close! We fought like lions and take the point! #RMCLU #UCL 🦁 pic.twitter.com/pGv6zn7Kf7

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 1, 2019