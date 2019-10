Grâce au tout premier but de Mauro Icardi sous les couleurs du PSG, Gana et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Galatasaray et consolident sa première place dans le groupe.

Dans une ambiance électrique, Paris s’est montré à la hauteur et prend déjà une option sur la qualification en s’imposant 1-0 à Galatasaray.

La première occasion des Parisiens intervenait dès la deuxième minute avec une frappe puissante du gauche de Di Maria, captée en deux temps par Muslera. À la onzième minute de jeu, le même Di Maria profitait d’un service en retrait de Sarabia pour reprendre du plat du pied droit à l’entrée de la surface, obligeant Muslera à sortir une belle claquette. Quelques minutes plus tard, Pablo Sarabia s’illustrait mais trouvait le petit filet de Muslera. Malgré ses nombreuses occasions, Paris était accroché à la pause à cause notamment de la très grosse intensité mise par cette équipe de Galatasaray.

En seconde période, Di Maria ratait une nouvelle occasion de débloquer la situation en loupant son face à face avec Muslera (51e). Une minute plus tard, Icardi délivrait le PSG en inscrivant son tout premier but avec les Parisiens après une offrande de Sarabia qui avait fait la différence sur la droite de la surface avant de le servir au second poteau (1-0, 52e). Malgré l’apparition de Mbappé à l’heure de jeu, les Parisiens n’arrivaient pas à creuser l’écart et subissaient par intermittence la pression des joueurs et du public de Galatasaray. Mais grâce à un très grand sérieux et une défense centrale précieuse, Paris conservait son avance et repart de Turquie avec la victoire.

