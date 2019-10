Après un transfert avorté en janvier dernier, le PSG a fait signer cet été Gana Gueye pour 30M€. Pourtant Thomas Thuchel avait toujours voulu recruté l’ancien pensionnaire de Diambars. L’un de ses anciens mentors revient sur ce premier transfert avorté

Jimmy Adjovi-Boco, fondateur de l’institut Diambars au Sénégal qui a été l’un des mentors d’Idrissa Gueye, se rappelle l’épisode de son faux départ au PSG. Il estime qu’il devait être à coté de son poulain pour le soutenir et l’aider à surmonter ces moments difficiles.

« J’étais souvent en contact avec lui à ce moment-là car je sentais la grosse déception poindre, je me devais d’être là pour discuter avec lui, pour le conseiller, le rassurer sur le fait que ce n’était que partie remise. On dit que le train ne passe jamais deux fois mais j’étais persuadé qu’il faisait trop bien les choses pour ne pas que ça se fasse un jour ou l’autre. Ce qui s’est passé cet hiver a renforcé d’un côté comme de l’autre l’envie de travailler ensemble. C’est un mal pour un bien », confie-t-il à 20 Minutes . Et finalement, Gueye a débarqué au PSG cet été.

