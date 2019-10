Le Sénégal joue contre le Brésil le 10 octobre prochain à Singapour en match amical. Le sélectionneur des lions a tenu une conférence de presse ce lundi à Thiès.

Aliou Cissé a zappé Mbaye Diagne sur sa liste de 23 joueurs qui vont représenter le Sénégal le 10 octobre prochain à Singapour. Le technicien sénégalais n’a pas voulu trop se prononcer sur l’absence de l’attaquant du FC Brugges. Il affirme que la concurrence dans l’équipe est actuellement rude et qu’il y’a de jeunes attaquants qu’il a envie de voir jouer avec le Sénégal.

« On me pose souvent des questions sur les absents, mais comme je le dis j’ai plutôt envie de ceux qui sont là. Ceux qui sont là méritent leurs sélections. Ce poste d’attaquant est ouvert où on a quatre ou cinq joueurs qui peuvent postuler à être titulaire dans ce poste là. Jusqu’à présent c’est Mbaye Niang qui est titulaire. Mais comme je ‘ai dit on a des garçons comme Mbaye Diagne qui était avec nous à la CAN, qui avait du temps de jeu aussi. On a eu des garçons comme Konaté qu’on connait très bien. Mais derrière ça pousse aussi il y’a des jeunes lions qui arrivent, la concurrence est rude dans cette équipe nationale et surtout dans ce secteur là. Donc des garçons comme Moussa Koné sont là, des garçons comme Mame Baba Thiam que je suis entrain de suivre depuis quelques temps, Famara aussi connait la maison ».

Aliou Cissé explique au micro de wiwsport.com que l’absence de Mbaye Diagne est un choix sportif et qu’il a décidé de voir d’autres attaquants. Il avance aussi qu’il vient de changer de club et qu’il laisse à l’ancien attaquant de Kasimpasa le temps de bien s’installer.

« Aujourd’hui il n’est pas là cela ne veut pas dire que demain il ne sera pas là. Donc c’est un choix sportif, on a décidé de voir d’autres garçons. Il a changé de club aussi et il est entrain de s’installer petit à petit à Brugges, il faut lui laisser le temps de s’installer ».

wiwsport.com