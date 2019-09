Mené 2-0 au Stade du 19-Mai d’Ankara, le défenseur international sénégalais, Zarco Touré, a sauvé l’honneur d’une magnifique bijou pour son club, Gençlerbirliği (2-1).

Zarco Touré et le Gençlerbirliği étaient en déplacement sur la pelouse d’Ankaragücü dans le cadre de la sixième journée de Super-Lig. Malgré le joli but du défenseur sénégalais, qui a expédié une frappe puissante dans les cages de Celikay, réduisant le score, les « Rouge et noir » ont une nouvelle fois sombré (1-2) et confortent leur position de lanterne rouge avec seulement deux points au compteur.

75' Zargo Toure

Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği pic.twitter.com/ktuWGPSWHf — GOAL FORZA (@goalforza) September 29, 2019

Wiwsport.com