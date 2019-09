Le Stade Rennais est en déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour la 8e journée de Ligue 1. Mbaye Niang donne l’avantage aux Bretons après son ouverture du score (19′) au stade Vélodrome.

Pour les Bretons, ce match est l’occasion de s’installer au pied du podium. Et c’est bien parti avec la réalisation de Mbaye Niang dès la 19e minute. Sur une contre-attaque rapide venant du côté droit par Da Silva, le défenseur Rennais centre en retrait sur Niang qui devance Sakai et coupe la trajectoire. L’attaquant sénégalais vient de signer son 13e but en 2019 et le troisième cette saison en Ligue 1.

Au finish, les deux équipes se quittent dos à dos (1-1).

Wiwsport.com