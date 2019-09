Pour la saison de lutte 2018-2019, le CNG lors de son assemblée générale d’information a révélé que 49 galas ont été organisés, 493 combats disputés et 231.800.000 FCFA furent déclarés.

Quarante neuf (49) galas de lutte avec frappe ont été organisés au cours desquels quatre cent quatre vingt treize (493) combats ont été programmés et une somme totale de deux cent trente et un millions huit cent mille FCFA (231.800.000 FCFA) déclarée au CNG et deux cent cinq millions huit cent cinquante mille FCFA (205.850.000 FCFA) payés aux lutteurs.

Le montant des droits d’organisation versé au CNG par les dix-huit (17) Promoteurs de Dakar s’est élevé à vingt trois millions cinq cent cinquante mille FCFA (23.550.000 FCFA). Il a servi à payer :

-les honoraires des membres de la Commission Arbitrale

-les honoraires des membres de la Commission Médicale

-les honoraires des membres de la Commission d’Organisation

-les frais de transport et d’aménagement du dispositif de l’aire de combat au niveau des différents sites de compétition.

Sénégal7