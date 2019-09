Le Horoya AC est condamné à réaliser un exploit pour se qualifier contre la JS Kabylie après la défaite 2-0 de l’aller. Et avant le match retour qui va avoir lieu dans quelques heures à Conakry, Khadim Ndiaye, loin de dire adieu à l’espoir de se qualifier, y croit très fortement.

A l’aller, à Tizi Ouzou, les Algériens s’étaient imposés sur le score de 2 à zéro et l’équipe guinéenne devra réaliser un sacré exploit à Conakry pour espérer remonter son adversaire et intégrer les phases de poules. Renverser la JS Kabylie et ses deux buts d’avance, ce dimanche dans son match retour de la Ligue des Champions. Tel est le défi immense auquel Horoya va devoir faire face.

Au demeurant, le calme et la sérénité ne doivent pas quitter l’esprit des joueurs qui ont décidés de se battre à la loyale pour rééditer leur exploit et passer dans cette Ligue des Champions. De retour de Cannes (sud de la France) où il a été opéré avec succès, Khadim Ndiaye ne tarit pas d’éloges à l’égard de ses coéquipiers.

«Je n’ai pas de grand message à transmettre à mes camarades. Nous savons que l’année dernière ça a été la même chose après une défaite (3-0) en Egypte contre les Lybiens. Ils ont pu remonter tout cela à Conakry. J’avoue que pour notre groupe l’impossible n’est pas Horoya AC. Contre les Algériens de la JSK c’est un duel à deux manches. La première a été perdue en Algérie, maintenant arrive la seconde à Conakry. Il faut marquer le plus vite possible avec l’aide du public. Je ne dis même pas je pense, moi je dis je suis sûr qu’on passera devant JSK», a martelé l’ancien gardien de l’équipe nationale du Sénégal, très confiant pour la qualification, dans des propos relayés par le site officiel du club.

Battu à l’aller 2-0 par la JS Kabylie, le Horoya n’aura d’autres choix que de gagner et de manière confortable, même si la tâche s’annonce difficile. La volonté des joueurs de s’imposer dans ce match n’a d’égale que la détermination collective de l’effectif pour faire le résultat attendu. Mais, les Canaris ne sont venus à Conakry en victime. La JSK est un club très connu à l’échelle continentale et qui a marqué l’histoire. C’est dire que le spectacle devrait être au rendez-vous, ce dimanche à Conakry.

