La victoire est belle mais l’objectif reste la qualification pour les jeux olympiques. C’est le message lancé par l’ailière des lionnes à la fin du match. En zone mixte où elle a échangé avec les journalistes, Awa Fall Diop sonne la mobilisation pour un stade rempli, le dimanche.

Le Sénégal a remporté ce samedi son premier match du tournoi olympique face à la RDC (29-18). Les lionnes ont fait une première réussie au Dakar Arena. « On était contente de voir nos familles qu’on ne voit pas pratiquement dans l’année dans les tribunes. Peut être que le stress a pris un peu le dessus au début. Mais lors de la deuxième partie, on s’est très vite mis dedans. On a mis de l’agressivité. On a montré beaucoup de solidarité entre nous et vous voyez le score finale, sa l’a fait. »

Les lionnes ont dompté les léopards avec 11 buts d’écart. Elles ont fait mieux que l’Angola qui avait pris le dessus sur le même adversaire avec 8 buts. Awa Fall Diop sont contentes, oui, mais la satisfaction dépendra de l’issue de la finale. « Nous ne sommes pas du tout satisfaites. On sera satisfait quand on aura notre ticket pour les jeux olympiques. Angola-Sénégal, ce ne sera pas une revanche mais un match tout simplement. »

Pour la finale face à l’Angola, les lionnes veulent un Dakar Arena rempli de supporters. La rencontre qui est prévue le dimanche à 18 heures est une occasion parfaite pour venir nombreux, soutenir les lionnes. « On invite tout le monde pour la finale. Peut être aujourd’hui, il y’avait l’inauguration de la mosquée, on comprend. Mais dimanche, il n’y a pas d’excuse, on ne travaille pas et il n’y a pas d’inauguration d’une deuxième mosquée. » ironise t’elle. Avant d’ajouter « le transport est gratuit, l’entrée gratuite. donc tout le monde doit venir » conclut la meilleure ailière gauche de la coupe d’Afrique des nations en décembre, à Brazzaville.

Rappelons que les lionnes ont perdu la finale de la CAN face à l’Angola (14-19). Elles veulent décrocher ce dimanche, une qualification historique pour les jeux olympiques. Ce sera une première participation pour le Sénégal si elles arrivaient à dompter les panthères.

