Ce début de saison ne révèle pas le vrai visage de Watford. Pire, les Hornets sont en train de sombrer après 7 journées de championnat. Ce samedi encore, la formation de l’ailier sénégalais, titularisé pour la première fois s’est inclinée devant Wolverhampton sur le score de deux buts à zéro.

Lanterne rouge de Premier League, Watford a enchaîné cet après-midi avec une autre défaite. En déplacement chez les Loups ce samedi, Sarr et les Hornets avaient l’occasion de gagner au moins un point devant un adversaire moins calibré. En panne nette depuis l’entame de cette saison, Watford n’a pu engranger que 2 points en six journées de championnat.

Pire attaque et pire défense de la Premier League, Ismaïla Sarr et ses coéquipiers ne peuvent espérer rien que la dernière marche du tableau, à trois points derrière le 19ème. Le début de l’aventure du Sénégalais en Angleterre est loin d’être un conte de fée. Lui qui s’est fait lynché sur les réseaux sociaux par les fans de Watford dépités du bilan et des premières apparitions de la recrue la plus chère de l’histoire du club.

