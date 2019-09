Les Grenats accueillent ce samedi le Fc Toulouse pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1. Et comme d’habitude, Metz a pu compter sur son buteur, Habib Diallo pour prendre l’avantage. Le buteur sénégalais va finalement sortir sur blessure à la 12e minute.

Habib Diallo porte actuellement le Fc Metz sur ses épaules. Il n’arrête plus de marquer et est plus que décisif avec les Grenats. Pour la réception de Toulouse ce samedi, il n’aura suffi que 4 minutes pour le score et donner l’avantage à sa formation. Malheureusement, Diallo va sortir sur blessure à la 12e de jeu.

(En cours) Habib Diallo, capitaine, marque son 6eme but en 8 matches de Ligue 1 🔥🔥🔥⚽️⚽️⚽️ Metz 1-0 Toulouse (4’) pic.twitter.com/4pAwtPe0yQ — 🖖🏿👨🏿‍💻🦁🇸🇳 (@NdiayeGaindeSN) September 28, 2019

wiwsport.com