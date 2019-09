Le Schalke 04 se déplaçait cet après-midi sur la pelouse du RB Leipzig, chez le leader avant cette journée. Un déplacement qui s’annonçait périlleux mais qui a fini par voir le succès des Bleus de Salif Sané, auteur de l’ouverture du score, s’imposaient sur la marque de 3 buts à 1.

Le Schalke 04 est en train de vivre un rêve en ce début de saison de Bundesliga. Salif Sané et ses coéquipiers qui avaient bataillé fort lors la saison dernière pour se maintenir en première division, sont en train de réussir une bonne entame de campagne.

Victorieux cet après-midi grâce à l’ouverture du score du défenseur sénégalais, Salif Sané, Schalke s’est offert la tête du désormais ex leader de la Bundesliga, Leipzig. Sané et ses coéquipiers se hissent ainsi à la troisième du podium avec 13 points derrière sa victime du jour Leipzig (13 points) et le Bayern Munich leader à l’issue de cette journée avec 14 points.

