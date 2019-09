La 32ème édition de la traversée Dakar-Gorée aura lieu ce dimanche avec une course A reversée aux nageurs professionnels et la course B pour les amateurs.

Cette compétition se disputera sur deux tableaux. Une épreuve A pour les professionnels et licenciés sur un parcours de 5,2 kilomètres, dont le départ sera donné à 11h45 à la plage de la Voile d’or. La course B s’élancera au même endroit, à 12h00, pour une distance de 4,5 kilomètres (amateurs et licenciés).

Vainqueurs de l’édition précédente, Adama Thiaw Ndir de l’ASFA et Ndèye Tabara Diagne de la BCEAO feront face à la concurrence de leurs coéquipiers en sélection comme Amadou Ndiaye, de nageurs gambiens, cap-verdiens et français.

Sur les dispositifs sécuritaires mis en place pour le bon déroulement de cette édition, le secrétaire général de la FSNS, Amadou Lamine Ndoye rassure : « Depuis trois mois, nous travaillons avec la Gendarmerie, les Sapeurs Pompiers, la tour de contrôle de la Marine pour que tout se passe bien. Il y aura plus de 30 pirogues pour guider les nageurs pour qu’ils puissent suivre la ligne de course. Donc, tout est fin prêt pour une bonne compétition ».

