🏆 #IMFC

🔥 Clément Diop

🎼 Titanic

🎥 One Soccer (this is for fun 🙂 )

Special request @StephRad11 and all of #imfc#canchamp #TFCLive pic.twitter.com/fav17Gsh6n

— sofianebenzaza (@sofianebenzaza) September 26, 2019