Après avoir concédé une saison blanche, Sa Thiès se dit prêt à nouer le nguimb pour prouver aux amateurs que la lutte a toujours besoin de lui. Et pour fixer ses adversaires, il soutient :

«Je ne manque pas d’offres. Des promoteurs m’ont contacté pour me proposer des combats. Je n’ai refusé aucune offre possible actuellement. Seulement, la saison n’a pas encore ouvert ses portes. Les noms de Garga Mbossé et Yékini Jr reviennent dans les pourparlers. Je n’ai pas de problème d’adversaire. Je suis prêt à en découdre avec tous les deux. Je n’ai également pas de préférence au sujet de ces deux possibles challengers. Seulement, l’adversaire à affronter dépendra des promoteurs. Chacun d’eux à ses préférences», a révélé le frangin du Lion de Guédiawaye.

Et après les piques de son père, Sa Thiès, sorti de sa réserve, a apporté la rétorque et ne sait pas fait attendre. « Je suis majeur pour décider de ce que je dois faire. L’école Double Less n’existe que de nom», a fait savoir le chef de file de l’école de lutte Double Less dans les colonnes de SunuLamb.

Wiwsport.com – Luttetv