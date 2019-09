Formé à Dakar Sacré-Cœur, l’attaquant du Dynamo Dresden, passé par Zurich, a livré un entretien exclusif à DSC où il revient sur son début de saison avec son club, son rapport avec son club formateur….

Comment se présente le début de saison avec Dresden ?

Ça se passe très bien pour le moment. On est en début de saison et il y a beaucoup de matchs à venir. C’est à moi de continuer de travailler comme je le fais actuellement. Ce qui compte pour moi c’est essayer de faire le maximum pour progresser, travailler pour l’équipe et le reste viendra naturellement.

Qu’est-ce qui explique le fait que tout se passe bien en ce début de saison ?

Le plus important pour réussir son début de saison, c’est la préparation. Et ça m’a beaucoup aidé. Du moment que tu fais une bonne préparation hivernale, ça te facilite beaucoup de choses. Actuellement, je peux dire que j’ai fait une très bonne préparation et ça m’a aidé à bien m’intégrer en ce début de saison. J’aimerai bien continuer à ce rythme et ne pas baisser les bras pour atteindre mes objectifs de la saison, en marquant des buts. Comme vous le savez, c’est important pour un attaquant de scorer.

Comment juges-tu ton parcours au Dynamo depuis ton arrivée ?

Dès mon arrivée en janvier 2018, le coach ainsi que les joueurs qui étaient là m’ont beaucoup aidé et motivé. Avec la langue, c’était pas du tout évident mais le coach a été patient avec moi. Cela m’a d’ailleurs permis de faire une très bonne seconde partie de saison. Je peux dire que mon bilan en Allemagne est satisfaisant.

As-tu été contacté par d’autres après votre bonne saison de l’an dernier ?

Évidemment. Il y avait pas mal de clubs qui m’avaient contacté. Mais, après avoir discuté avec mon club, ils m’ont fait comprendre qu’ils avaient encore besoin de moi, cause pour laquelle je suis resté en Allemagne. De plus, le projet du club me convient pour le moment.

As-tu des projets d’avenir à court terme ?

Bien sûr, je me fixe des objectifs chaque année. Actuellement, le principal c’est de me concentrer sur mon club, marquer le maximum de buts en championnat pour pouvoir franchir un nouveau cap. Je souhaite aussi, un jour, intégrer l’équipe nationale afin de pouvoir représenter mon pays.

Que représente Dakar Sacré-Cœur pour toi ?

Question intéressante (rires)… Je suis content d’y répondre parce que DSC c’est tout pour moi. Tout ce que j’ai, je le dois à Dakar Sacré-Cœur. Si je suis devenu un footballeur, c’est aussi grâce à ce club et plus particulièrement au Président Matthieu Chupin. Il s’est sacrifié sur tous les plans pour que je puisse aller en Europe continuer ma carrière professionnelle. Et jusqu’à présent, il continue d’être présent pour m’apporter son soutien et me conseiller.

Il y a aussi Père Soyoubou Gaye, feu Lamine Sarr (ancien coach de DSC), feu Seydou Badji, Maguèye Guèye et tous les dirigeants et entraîneurs de DSC. Bref, je peux dire que Dakar Sacré-Cœur c’est ma maison. Et ça compte beaucoup pour moi.

Le mot de la fin…

Je remercie tous les membres de Dakar Sacré-Cœur tout en souhaitant une bonne saison à l’équipe.