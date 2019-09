L’équipe nationale de Handball ne disputera pas le match d’ouverture de cette compétition qu’elle accueille à domicile. Les lionnes se sont contentées d’un match d’entrainement devant le public au Dakar Arena.

Les camerounaises ont déclaré forfait à la veille de la compétition. Elles évoquent un problème de vol pour justifier leur absence. Ce qui n’a pas plu à leur adversaire, le Sénégal qui s’est entraîné tout de même à la première heure (15 heures). Les lionnes vont prendre leur mal en patience pour entrer en lice dans cette compétition dont l’objectif est de décrocher la qualification pour les jeux olympiques 2020.

Elles vont devoir s’adapter à un nouveau planning : 2 matchs à remporter pour obtenir le ticket. La compétition devient encore plus rude. Et les coéquipières de Hawa Ndiaye se sont montrées très déterminées lors de la séance d’entrainement assez intense. Toutes se sont données sur le terrain en attendant de jouer devant leur public, face à la RDC, demain à 18 heures.

« Ce matin, on a modifié un peu le planning. On est parti se promener un peu sur la plage de la Somone afin de s’aérer la tête. Donc ce matin, on s’est un peu vidé la tête et on s’est promis de faire une très bonne séance d’entrainement sur le rythme. Parce que nos adversaires démarrent la compétition et nous on va les regarder. Il fallait que la séance de cet après midi sur le plan physiologique qu’elle soit de qualité. On a réussi à une faire une dernière séance intense avec un peu de déchets, c’est normal parce que à l’entrainement on ne peut jamais être dans la réalité du match. Mais elles ont été sérieuses » a expliqué le coach, Fred Bougeant en conférence de presse.

Hatadou Sako et ses coéquipières seront spectatrices aujourd’hui pour la rencontre opposant la RDC à l’Angola qui vont finalement jouer le match d’ouverture.

wiwsport.com