Naples s’est fait surprendre en toute fin de match par Cagliari (0-1) dans cette cinquième journée de Série A. L’éventement de la soirée : Koulibaly a été expulsé pour protestation après le but.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont pourtant été largement dominateurs face à Cagliari et ont touché deux fois les poteaux par Mertens. Toute la deuxième période s’est jouée dans le camp sarde, mais un contre a suffi à Cagliari, conclu par Castro à la 87e minute, pour alourdir encore le bilan napolitain. À noter que Kalidou Koulibaly a été exclu dans la foulée du but (88e).

L’Inter et la Juve semblent d’autant plus lancées vers un long duel que Naples, désormais cinquième au classement, et qui a déjà subi sa deuxième défaite de la saison ce mercredi. «Je suis très déçu du résultat. Le match a été bien joué, bien maîtrisé. On a beaucoup créé, touché deux poteaux… Le résultat est décevant mais ça reste une excellente prestation», a regretté Ancelotti.

