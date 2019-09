Outre les forfaits déjà nombreux annoncés mardi, pour cause de blessures (Mbappé, Cavani, Icardi…) ou de suspension (Verratti), le Paris Saint-Germain devra composer sans Thiago Silva et Idrissa Gueye ce mercredi (21h), pour la réception de Reims.

Alors que «tous les autres joueurs (devaient être) disponibles», dixit Thomas Tuchel, deux autres noms manquent finalement à l’appel dans le groupe communiqué ce mercredi. Et pas des moindres : Thiago Silva, 35 ans et très sollicité après un été passé avec la Seleçao à la Copa America (8 matches et 590 minutes, sans compter l’équipe du Brésil), et le nouveau venu Idrissa Gueye, titulaire lors des cinq derniers matches, 90 minutes à chaque fois, l’intéressé ayant disputé par Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. A priori, les deux joueurs sont ménagés. Plusieurs jeunes (Aouchiche, Kalimouendo, Mbe Soh, Kouassi) figurent donc la liste de 19 joueurs dévoilée ce mercredi, dont trois gardiens (Navas, Rico, Bulka), et on pourrait bien en retrouver un ou deux dans le 11 aligné au coup d’envoi face au Stade de Reims…

