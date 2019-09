C’est un pas de plus que le Beach Soccer sénégalais vient de faire sur les marches mondiales de la discipline. Pour la deuxième année consécutive, Al Seyni Ndiaye et Babacar Fall sont nominés pour le prix du meilleur joueur de l’année. S’y ajoute un troisième joueur sénégalais qui est retenu sur cette liste des 50 meilleurs joueurs au monde de Beach Soccer, Lassana Diassy, qui fait son entrée en lice dans le top 50.

Comme l’année dernière, le capitaine de l’équipe nationale de Beach Soccer fait partie des nominés pour le titre de meilleur joueur de l’année. 5 fois vainqueur de la CAN et au passage meilleur gardien à chaque édition, Al Seyni Ndiaye est bien présent sur la liste dévoilée ce mercredi par la fédération mondiale de football de plage. Le fruit du travail estime le meilleur gardien du championnat allemand avec le Real Munster.

« Nous sommes très contents de la nomination. C’est la deuxième fois que je fais partie des 50 meilleurs joueurs, c’est une fierté pour moi et toute l’équipe. Donc on va continuer le travail parce qu’il y’a des échéances qui vont départager les joueurs. Celui qui fera un bon tournoi lors des jeux mondiaux et la coupe du monde fera partie du short-list des 5 meilleurs et sera nommé meilleur joueur ou meilleur gardien. C’est une fierté pour nous, il y’a Babacar Fall et Lassana Diassy, ce qui montre que le travail qu’on est entrain de faire porte ses fruits. Il est temps que les africains jouent les grandes rôles dans le Beach soccer. Notre objectif est de défendre les couleurs du Sénégal et de l’Afrique. »

Auteur de 68 buts toutes compétitions confondues avec l’équipe nationale du Sénégal, Babacar Fall revient pour la deuxième fois sur le top 50. Le milieu de terrain de l’équipe est satisfait de cette nomination mais aussi de celle de Diassy, qui le succède au titre de meilleur buteur de la CAN. « Je suis très content de cette nomination qui regroupe une sélection de 50 joueurs. Je suis satisfait de la nomination de Lassana Diassy. D’habitude, Al Seyni et moi étions nominés. Mais cette année, nous sommes trois avec Diassy. C’est une bonne chose et c’est un clin à toute l’équipe parce que tout joueur a sa place dans ce top 50. Il faut continuer à travailler, faire de bons résultats lors des prochaines sorties. Et on pourra remporter le prix. »

Le troisième joueur nominé dans la tanière est le meilleur buteur lors de la CAN 2018 avec 8 réalisations. Lassana Diassy qui joue au poste de pivot, est présent dans l’équipe depuis 2 ans. « C’est un sentiment de satisfaction. Un immense plaisir de faire partie parmi les 50 meilleurs au monde. Vraiment, ce n’est pas donné à tout le monde. Cette nomination montre que seul le travail paie même si il est clair que c’est le travail de toute une équipe. Nous sommes contents et satisfaits. Nous allons redoubler d’efforts pour les prochaines compétitions afin de hisser le niveau le plus loin possible. »

Les résultats seront connus le 9 novembre lors des Beach Soccer Stars Gala qui se dérouleront à Dubaï.

wiwsport.com (NAF)