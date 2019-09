Julien Stéphan, entraîneur de Rennes depuis décembre dernier, a convaincu en offrant au club breton un titre tant attendu en Coupe de France, et un magnifique parcours en Europa League. Et cette saison encore, le club continue ses belles performances. Mbaye Niang, acheté définitivement cet été est sous le charme et le fait savoir.

L’attaquant sénégalais compte déjà 2 buts en 5 matchs joués cette saison en Ligue 1, et est très heureux à Rennes :

« J’ai vraiment le plaisir d’avoir une relation particulière avec le coach. Dès son arrivée, il m’a mis dans les meilleures dispositions, pouvant tout me dire et fonctionnant avec une franchise totale. Quand j’étais à côté de la plaque, il me l’a dit, mais quand j’étais bien, il le dit aussi » explique t-il au magazine ‘Rennes Sport’

Il s’est même risqué à une comparaison assez osée :

« Il me fait penser à Massimo (Massimiliano ndlr) Allegri, que j’ai connu au Milan AC. »

Evidemment, le coach français n’a pas le pedigree du manager italien, 6 fois champion d’Italie avec la Juve et double finaliste de la Ligue Champions, mais il sera sans doute touché des mots de son attaquant.

source: besoccer