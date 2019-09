Et une polémique de plus concernant le prix FIFA The Best de meilleur joueur de l’année. Après la Fédération égyptienne (EFA) qui se plaint d’avoir vu ses votes non pris en compte, le sélectionneur du Soudan, Zdravko Logarusic, affirme quant à lui que son vote a été trafiqué !

C’est un peu à la surprise générale que Lionel Messi a été élu The Best Joueur Fifa de l’année, lundi soir, lors du gala de l’instance internationale organisée du côté de Milan. « La Pulga » a devancé Virgil van Dijk, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, après le vote des sélectionneurs et capitaines nationaux, ainsi que des journalistes du monde entier et des fans. Sauf que des irrégularités sont dénoncées ces dernières heures…