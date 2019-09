En conférence de presse dans la tanière des lionnes, le sélectionneur Frédéric Bougeant a annoncé la couleur du tournoi de qualification olympique qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2019 au Dakar Arena. Disposant de la « meilleure équipe possible », le technicien a parlé de son groupe, des objectifs de l’organisation et de la compétition.

Trois ans après, les lionnes sur leurs terres

On est pas venu en regroupement au Sénégal depuis 2016. Essentiellement pour des raisons économiques, parce que les joueuses évoluent dans des clubs du championnat français, et cela coûte cher à la fédération de les faire venir ici. Et c’est un vrai manque pour nous et les joueuses de passer du temps avec vous. On a voulu passé une semaine plein de partage.

L’enjeu de l’organisation

C’est un vrai plaisir d’organiser cette compétition. Pour avoir été en Europe, je peux vous dire qu’on peut tuer pour organiser un TQO. On s’est préparé depuis le mois de mars, avec cette idée de vivre une semaine fantastique, de partage et en même temps de réaliser un exploit sportif incroyable. On a seulement commencé à titiller l’Angola à Brazzaville lors de la dernière compétition. On sait qu’il nous reste du chemin à parcourir mais on va travailler en conséquence avec des objectifs précis et surtout avec un groupe qui est très réceptif sur les stratégies qu’on va mettre en place pour réaliser notre rêve.

C’est la première grande compétition du handball à la maison à la Dakar Arena, qui est une salle fantastique. Personnellement j’ai pu suivre ce qui s’est passé à l’Afrobasket et je ne vous le cache pas, nous aussi on a envie de vivre et de partager ces émotions avec le public sénégalais. C’est pour nous très important. Il y’a un objectif d’aller aux jeux olympiques, c’est un objectif qui appartient à l’équipe de mettre le pays dans la plus belle compétition au monde. Avec l’organisation de cette compétition, on a envie de partager avec les handballeurs locaux, ceux qui vont découvrir la discipline, de faire grandir tout le monde dans la capacité organisationnelle, le développement du handball local, on va avoir le centre national d’entrainement qui va ouvrir dans les prochains jours à Thies. Donc on a envie, avec cette compétition, de donner envie aux jeunes athlètes de devenir professionnels, de faire une carrière. Il y’a plusieurs objectifs qui se bousculent.

Les prochains adversaires

Il faut respecter tout le monde. On parle des meilleures équipes africaines. On a pu suivre le Cameroun sur les jeux africains qui a fait une très belle compétition. On connait les difficultés qu’on a eu contre la RDC au Brazzaville. C’était un match engagé, d’un niveau physique important pour se qualifier en finale. Puis on a réussi à jouer l’Angola sur 20-25 minutes et puis après, physiquement et mentalement, il nous a manqué beaucoup de choses. Donc on a affaire à de grosses équipes. Ce que j’ai dis aux joueuses c’est de se projeter dimanche vers un match qui peut être celui de la qualification.

Préparation de la compétition

Dans la façon de gérer les athlètes, c’est important pour moi parce qu’elles vont jouer 3 matchs en 4 jours. Il faut donc gérer du point de vue énergétique. C’est pourquoi nous avons 19 joueuses avec la possibilité de faire des changements et au cas ou nous aurons des joueuses blessées. La stratégie qu’on a avec le staff médical c’est de gérer les athlètes de manière à ce que tout le monde rentre dans la compétition avec intensité. Parce que c’est une compétition violente de 3 matchs en 4 jours, il faut donc être prêt et ne pas rater le début. Il faut aussi tenir une fraîcheur mentale parce qu’il peut avoir un match exceptionnel dimanche avec 15.000 places.

wiwsport.com (NAF)