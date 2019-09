Le titre de Meilleur joueur est revenu à Lionel Messi, préféré à Virgil van Dijk et à Cristiano Ronaldo, ce lundi à la cérémonie The Best. Et ça déplaît à quelques observateurs. Ce n’est d’ailleurs pas le seul choix qui étonne, ou même irrite. Ce cru 2019 n’échappe pas aux critiques. Le traitement réservé à Sadio Mané et Mohamed Salah est particulièrement dénoncé.

Les cérémonies récompensant les acteurs et actrices du football ne font jamais vraiment l’unanimité. Et la cérémonie The Best Fifa 2019, qui s’est tenue à La Scala de Milan ce lundi, en est un parfait exemple. C’est peu dire que les résultats ont suscité étonnement et agacement. Sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvent. Et jusque dans les entrailles de la cérémonie milanaise, des reproches ont été formulés.

Les classements de Mané et Salah ne passent pas

Avant même le début de la cérémonie, Samuel Eto’o a lancé un pavé dans la mare. Alors qu’il était interviewé par la Fifa qui lui demandait à qui il donnerait le trophée de Meilleur joueur entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk, le Camerounais, fraîchement retraité, a répondu: « Les meilleurs pour moi sont Mohamed Salah et Sadio Mané. » L’ex-Barcelonais a ajouté, en riant jaune et en partant: « Mais ils ne sont pas là. »

C’est l’un des principaux griefs de la soirée. Et l’avis d’Eto’o était partagé à La Scala de Milan comme sur le web. Le détail des votes des joueurs-capitaines des sélections mondiales a d’ailleurs été dévoilé en fin de soirée. Et Lionel Messi avait justement voté en premier pour Sadio Mané.

Mais l’Egyptien et le Sénégalais n’étaient même pas à Milan car il était déjà acquis qu’ils ne seraient pas dans le Top 3 dans la catégorie Meilleur joueur. Mané s’est classé 4e et Salah 5e, in fine. Une hérésie pour beaucoup tant les deux attaquants ont brillé durant toute la saison 2018-2019: co-meilleurs buteurs de Premier League avec Pierre-Emerick Aubameyang, vice-champions d’Angleterre, et surtout vainqueurs de la Ligue des champions à l’issue d’une campagne fantastique où ils ont notamment sorti le Bayern Munich et remonté le FC Barcelone.

Messi, un lauréat critiqué

Autre choix qui a fait grincer quelques dents: le titre de Meilleur joueur décerné à Lionel Messi. L’Argentin a remporté son premier trophée The Best Fifa Meilleur joueur et cela surprend un peu. A Milan, on s’attendait à voir un vainqueur de la Ligue des champions, en l’occurrence Virgil van Dijk, être récompensé. Depuis la naissance de la cérémonie The Best Fifa, c’est d’ailleurs toujours un champion d’Europe qui a été élu: Cristiano Ronaldo en 2016 et en 2017, Luka Modric en 2018.

Pour rappel, les récompenses individuelles de la cérémonie ont été décernées par quatre types de votants: les capitaines des sélections internationales, les sélectionneurs, les journalistes et le public. Aucun n’avait plus de poids qu’un autre, pour un maximum d’équité. Cela n’empêche pas les débats polémiques…

Trois Madrilènes dans le onze-type… malgré le fiasco du Real

Comme en 2016, 2017 et 2018, trois joueurs du Real Madrid figurent dans l’équipe-type de 2019: Sergio Ramos, Marcelo et Luka Modric (ainsi qu’Eden Hazard, à Chelsea la saison dernière et arrivé cet été à la Maison Blanche). Leur présence interpelle une fois de plus, à la lumière de la saison 2018-2019 du Real: aucun trophée alors qu’il restait sur trois C1 consécutives, des sorties de route choquantes en Europe comme en Espagne où le Barça a assis sa suprématie, trois entraîneurs successifs (Julen Lopetegui, Santiago Solari et Zinedine Zidane)…

Le onze-type a été établi sur la base du seul vote des joueurs. Il faut croire que les performances du passé restent longtemps dans les têtes, car malgré une saison ratée, les cadres font de la résistance. Même Sadio Mané et Mohamed Salah, 4e et 5e meilleurs joueurs, n’ont pas réussi à s’inviter dans l’équipe-type.

Source : RMC avec wiwsport.com